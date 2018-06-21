Болельщиков ЧМ из Франции и Перу встретили оркестром и самоваром на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июн — РИА Новости. Болельщиков из Франции и Перу, прибывших в Екатеринбург на специально организованном поезде, встретили оркестром и самоваром, сообщает департамент информполитики губернатора Свердловской области.

"Акцию гостеприимства Gentlefan подготовили уральские болельщики. Своих иностранных и российских "коллег" встретила большая ростовая кукла – футбольный мяч. Для болельщиков играл танцующий оркестр "Уралбэнд" под управлением Александра Павлова, а студенты местных вузов подготовили чирлидинговый танец и приветствовали гостей на испанском и французском языках. Все, кому было прохладно в условиях уральского климата, могли согреться горячим чаем из самовара и угоститься ватрушками", — говорится в сообщении.

Болельщик Энджел Конча из перуанского города Лима, признался, что ему нравится в России. "Поезд, на котором мы приехали, очень комфортабельный. Что касается организации чемпионата мира в России в целом, то все потрясающе. Я уже побывал в Санкт-Петербурге, посетил фан-зону, получил прекрасные впечатления. Повсюду невероятная атмосфера, и все вокруг готовы помочь, если нужно", – приводятся в сообщении слова Энджела Конча.

По мнению Седрика Дюбуха, приехавшего в Екатеринбург из Парижа, чемпионат в России организован идеально. "На поезде я решил ехать, потому что это приключение, и было очень здорово совершить эту поездку со своими друзьями. Мы счастливы быть здесь, и встреча организована просто невероятно. Поезд, на котором мы приехали, — очень комфортабельный. В целом чемпионат мира организован идеально, и у нас есть возможность познакомиться со страной. Очень здорово быть здесь", – цитируют власти Седрика Дюбуха.

Акции Gentlefan направлены на налаживание дружеских отношений с болельщиками из разных стран до и во время чемпионата мира по футболу.

Чемпионат мира по футболу впервые проходит в России с 14 июня по 15 июля, матчи состоятся в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Сочи. Матч между сборными Франции и Перу состоится на "Екатеринбург-арене" 21 июня в 18:00 мск. На групповом этапе в столице Урала 24 июня также встретятся команды Японии и Сенегала, а 27 июня – Мексики и Швеции.

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