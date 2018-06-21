Песков: глава ООН не обсуждал с Путиным вопрос о заключенных украинцах

Владимир Путин и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время встречи. 20 июня 2018

Владимир Путин и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время встречи. 20 июня 2018

© РИА Новости / Валерий Мельников Перейти в фотобанк Украина передала России список заключенных для обмена Генсек ООН на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в среду не поднимал вопрос о заключенных в России украинцах, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, не обсуждался. Обсуждались, в основном, острые международные проблемы, затрагивалась ситуация с судом, с выходом США (из СПЧ ООН — ред.), другие острые вопросы", — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.