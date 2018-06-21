Зоозащитник рассказал о состоянии львицы, которую спасли в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 21 июн – РИА Новости. Молодая львица, которая вместе с пуделями почти две недели пробыла взаперти в автомобиле во дворе Челябинска, чувствует себя хорошо, ей комфортно в приюте, и она не истощена, сообщил в четверг президент челябинского фонда зоозащиты "Спаси меня" Карен Даллакян.

Животных во дворе по улице Котина обнаружили в автомобиле местные охранники, животные находились там почти две недели. Львице примерно около 7 месяцев, в настоящее время львица и две собаки переданы на ответхранение в приют.

"Львица не истощена, с ней все в порядке. И это не только мое мнение — это подтверждено свежими справками от разных ветеринарных служб. … (в приюте) ей хорошо, комфортно и сытно", — написал Даллакян на своей страничке в Facebook.

Ранее он сообщал, что владелец животных — артист цирка, который направлялся в Казахстан на гастроли, в Челябинске занимается оформлением ветеринарных сопроводительных документов.

Как сказал РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, полиция выезжала во двор на улице Котина. Участковый уполномоченный беседовал с владельцем животных: предварительно установлено, что мужчина не бросил своих питомцев, каждый день выходил их кормить, проветривал машину. Но ехать к месту назначения он пока не может – оформляет соответствующие ветеринарные документы, добавил источник. По словам владельца, он пытался временно отдать животных в приют, однако у него это не получилось.