ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 июн — РИА Новости. Полный снос жилых вагончиков в Нягани (ХМАО), на которые местная жительница в прошлом году жаловалась президенту РФ Владимиру Путину, планируется произвести в течение трех лет, сообщается на сайте городской администрации.

В июне прошлого года во время прямой линии к Путину обратилась жительница Нягани Энже Сорокина, проживающая 20 лет в балке — вагончике, который в конце 1970-х годов был местом временного жительства строителей. По ее словам, программа расселения в городе работает, но процесс слишком растянут во времени. Позже, отвечая на вопрос о реализации данной программы, губернатор Югры Наталья Комарова заявила РИА Новости, что "работа не останавливалась ни на минуту с 1 января 2012 года".

"Предполагается в период трех лет при финансовой поддержке из окружного бюджета, передаваемой в виде субсидии, произвести "ковровый снос" всех оставшихся вагонообразований и находящихся в них на сегодняшний день строений", — говорится в сообщении муниципалитета.

Власти города также отметили, что проживающие в балках граждане смогут либо получить субсидию на приобретение благоустроенного жилья, либо переехать в муниципальные квартиры на условиях коммерческого найма с возможностью последующего ее выкупа по рыночной стоимости с рассрочкой.

В начале июня этот вопрос Сорокина поднимала в ходе прямой линии с главой Югры. Жительница Нягани, обращаясь к Комаровой, отметила, что средства, выделенные городу на расселение из аварийного жилья на 2018 год, уже успешно освоены, однако вагончики по-прежнему остаются. Она поинтересовалась у губернатора, планирует ли регион выделение дополнительных средств на ликвидацию балков в текущем году. В свою очередь, глава автономного округа пояснила, что на эти цели предусмотрено более 1 миллиарда рублей, из которых Нягань получит около 290 миллионов. По ее словам, это позволит сократить число вагончиков до минимума.