Почти половина стобалльных результатов на ЕГЭ в Югре пришлись на химию

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 июн — РИА Новости. Максимальный результат в рамках Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в Ханты-Мансийском автономном округе к настоящему моменту показали 17 выпускников, при этом семь из них — по химии, сообщается на сайте правительства Югры.

"В прошлом году стобалльников было 33. По итогам всей кампании мы ожидаем увеличение. Интересно, что большая часть, 7 из 17, это стобалльные результаты по химии", — приводятся в сообщении слова директора окружного департамента образования и молодежной политики Алексея Дренина.

Отмечается также, что число нарушений на ЕГЭ в автономном округе по сравнению с прошлым годом снизилось втрое.

"Если говорить о нарушениях со стороны участников, то в этом году мы с удовлетворением отмечаем их значительное снижение. Пока что у нас всего пять нарушений зафиксировано… Против 15 нарушений прошлого года. Можно сказать, что экзамены проведены успешно", — добавил Дренин.

По данным региональных властей, в этом году ЕГЭ в Югре сдавали более 9,2 тысячи школьников, они уже прошли экзаменационные испытания по 15 предметам. Самым популярным из необязательных дисциплин, как и в прошлые годы, остается обществознание, его выбрали более 4 тысяч человек.