МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Верховный суд РФ отметил необходимость согласовывать с властями митинги, даже если их планируется провести на участке, находящемся в частной собственности или в закрытом помещении.

"Уведомление о проведении публичного мероприятия подается в орган публичной власти… Проведение публичного мероприятия… на территории (в помещении), находящейся в частной собственности или ином законном владении, в том числе в торговом центре и на иной территории (в ином помещении) со свободным доступом на нее неопределенного круга лиц, не освобождает организатора от подачи уведомления о его проведении", — сказано в проекте постановления пленума ВС.

Пленум готовит постановление по вопросу применения законодательства о публичных мероприятиях. Работа в данном направлении была актуализирована и обобщена в проект постановления с учетом поручения президента РФ по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека.