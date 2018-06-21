Суд постановил передать петроглифы Сикачи-Аляна в собственность России

ХАБАРОВСК, 21 июн — РИА Новости. Суд Хабаровского района по иску прокуратуры признал право собственности Российской Федерации на древние петроглифы в селе Сикачи-Алян Хабаровского края, которые являются объектом культурного наследия и готовятся к включению в список ЮНЕСКО, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ Валентина Глазова.

Село Сикачи-Алян — одно из древнейших поселений Хабаровского края, известное своими петроглифами. На базальтовых валунах на берегу Амура изображены животные, люди, маски-личины, круги. Возраст изображений на камнях более 3 тысяч лет. Исследователями было описано около 300 петроглифов, сейчас осталось около 200.

Ранее сообщалось, что прокуратура после проверки исполнения законодательства в сфере сохранения и использования объектов культурного наследия установила, что право собственности на объект археологии федерального значения — "Петроглифы Сикачи-Алян" ни за кем не признано. Отсутствие собственника создает предпосылки к невосполнимой утрате петроглифов. В суд был подан иск о передаче объекта в собственность РФ.

"Решением Хабаровского районного суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Суд признал право собственности Российской Федерации на петроглифы. Обязанности по оформлению права собственности на объект и земельный участок под ним возложены на межрегиональное территориальное управление Росимущества в Хабаровском крае и Еврейской АО", — сказала Глазова.

Она отметила, что решение суда в силу не вступило. Процесс передачи должен состояться в течение девяти месяцев, если решение суда первой инстанции не будет опротестовано.

Собеседница отметила, что сейчас проводится работа по включению петроглифов в перечень особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, а также в список всемирного наследия ЮНЕСКО.