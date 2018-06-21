В ЛДПР предложили составить расписание транспорта с кондиционерами в Москве

МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов попросил мэра Москвы Сергея Собянина уведомлять граждан о расписании прибытия общественного транспорта с системой кондиционирования в летние дни с аномально высокой температурой.

"Несмотря на то что за последние 5 лет ситуация в части обновления парка общественного транспорта значительно изменилась в лучшую сторону, все равно остается общественный транспорт без современной системы кондиционирования. В таких случаях считаю (необходимым) осуществлять отдельное уведомление граждан о расписании прибытия общественного транспорта с современной системой кондиционирования в летние дни с аномально высокой температурой", — написал Власов в письме к Собянину, которое находится в распоряжении РИА Новости.

Депутат отметил, что в ходе встреч в Москве с избирателями поднимаются различные вопросы, касающиеся более комфортной транспортной среды для граждан преклонного возраста, а также для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.

"Такой категории лиц особенно трудно пользоваться услугами общественного транспорта в дни чемпионата мира, когда общественный транспорт переполнен, а также в условиях аномально высокой жары, когда у граждан обостряются проблемы со здоровьем… Прошу вас дать свою оценку и рассмотреть возможность реализации данной инициативы", — отметил депутат.

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.