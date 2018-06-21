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Общество

В ГД обсудят компенсации за утраченное незастрахованное жилье, сообщили СМИ

09:0321.06.2018
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЕдиный платежный документ оплаты услуг ЖКХ. Архивное фотоЕдиный платежный документ оплаты услуг ЖКХ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Граждане РФ могут лишиться права на бесплатную компенсацию за собственное жилье, утраченное при пожаре, наводнении или ином стихийном бедствии, если оно не было застраховано, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на поправки Минфина РФ, подготовленные ко второму чтению в Госдуме.

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© Fotolia / damark
Жилье, полученное по страховке из-за ЧС, могут разрешить приватизировать
Сейчас гражданин может получить новое жилье в собственность. Так, власти ищут законный способ заставить граждан добровольно страховать жилье от чрезвычайных ситуаций с февраля 2015 года, когда законопроект о добровольном страховании жилья от ущерба или утраты в стихийном бедствии был принят в первом чтении, пишет издание.

В нынешней версии документа Минфина говорится, что без такой страховки гражданин может получить взамен только жилье по договору социального найма – и то если у него нет иного благоустроенного жилого помещения и он признан малоимущим. Данные обо всем застрахованном жилье страховщики сведут в единую базу, говорится в документе.

Сообщается, что за утраченное жилье застрахованный получит деньги или жилье, если оно есть в жилищном фонде (программа предусматривает соучастие региональных властей). Если жилье пострадало, гражданин получит компенсацию от страховщика по договору и выплату от власти. Страховщикам будет назначен обязательный минимум ответственности по риску утраты жилья, но его размер в документе Минфина не указан. При подготовке законопроекта назывался минимум в 300 тысяч рублей, знает Александр Агапов из страховой компании МАКС.

Представитель Минфина сообщил газете, что на первом этапе минимальный размер ответственности страховщика по риску утраты жилья, обязательный для всех договоров страхования, может быть около 20% средней стоимости жилья в регионе. Размер максимальной компенсации по законопроекту предстоит определить правительству: будет учтена общая площадь, год постройки, этажность, материал и местоположение жилья.

Тарифы и требования к страховщику будет вправе определять ЦБ. Его представитель отметил изданию, что регулятор будет пользоваться этим правом в случае необходимости. При минимальной компенсации в 300 тысяч рублей страховка может стоить 360 рублей в год, этот тариф фигурировал в комментариях разработчиков законопроекта, рассказал Агапов. Президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс поддерживает законопроект: государство избавится от необходимости экстренно вскрывать запасы бюджета. Представитель союза сборы от нового вида страхования оценивал в 14 миллиардов рублей в год.

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