В Москве открылись почти 200 торговых точек с клубникой и земляникой

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Открылись 194 торговые площадки с клубникой и земляникой из разных регионов России, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"В столице открылись 194 площадки, где торгуют клубникой и земляникой. На городских ярмарках можно купить ягоды более 20 разных сортов, таких, например, как "альба", "виктория", "ольвия", "октава", "мальвина", "пегас", "зенит", "великобритания", "баунти" и другие", — говорится в сообщении.

Москвичи и гости столицы могут купить ягоды от производителей из Волгоградской, Ростовской, Саратовской, Белгородской и Астраханской областей, Ставропольского и Краснодарского края, республик Крым, Дагестан, Чувашия и Кабардино-Балкария, а также от сельхозпроизводителей Подмосковья.

Отмечается, что килограмм ягод стоит от 250 до 350 рублей. Желающие смогут легко узнать торговые павильоны: на красном фоне написано "Клубника" и "Земляника".

Первые точки по продаже клубники и земляники появились 10 июня. За первую неделю было куплено уже 80 тонн клубники и земляники в первых открывшихся местах продаж.