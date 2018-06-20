В Нижнем Новгороде открылась выставка "Платья с историей"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июн — РИА Новости. "Платья с историей", которые принадлежат супермодели Наталье Водяновой, "Мисс Вселенная" Оксане Федоровой, "Красе России" Анне Татаринцевой, дизайнеру Алене Ахмадуллиной и другим известным женщинам, выставили в Нижнем Новгороде.

Местом выставки выбрали бывшую швейную фабрику "Маяк", которая почти 100 лет проработала в здании, проектировавшемся как банк Рукавишниковых. В Гражданскую войну здесь шили военную одежду для Красной армии, потом – рабочие костюмы, с 1927 года добавились "гражданские" модели – пальто, куртки и женская верхняя одежда. Несколько лет назад производство было остановлено, фабрику закрыли.

"Для выставки "Платья с историей" свои наряды, с которыми связаны важные этапы жизни, предоставили 35 известных женщин: Наталья Водянова, Оксана Федорова, Алена Ахмадуллина, Екатерина Одинцова, Анна Гор и другие. И они не просто передали нам эти платья, но и рассказали, что они значат для них. Многие из представленных здесь платьев – это часть истории нашей страны", — рассказала организатор выставки Екатерина Чудакова.

Один из главных экспонатов – нежно-голубое платье Наталья Водяновой, в котором нижегородка неделю назад вместе с известным пианистом Денисом Мацуевым вела на Красной площади в Москве концерт "Звезды мировой сцен в поддержку чемпионата мира по футболу".

"Это платье насыщенного синего цвета мы с дизайнерами моей студии шили для конкурса "Мисс Россия-2018", и именно в нем 18-летняя Юлия Полячихина вышла получать корону победительницы. За кулисами конкурса шутили, что "Мисс Вселенная" одевает "Мисс Россию". И это платье стало для Юлии счастливым", — рассказала журналистам телеведущая Оксана Федорова, приехавшая в Нижний Новгород на открытие выставки.

Среди представленных нарядов – свадебное платье "Царевна Лебедь" из воздушного шелка и французского кружева дизайнера Алены Ахмадулиной, наряд Полины Сидихиной, в котором она впервые вышла на Красную дорожку 68-го Каннского кинофестиваля в 2015 году, и пиджак Анны Гор, директора волго-вятского филиала центра современного искусства "Арсенал", который она надела на открытие первой выставки в 1998 году.

Одним из экспонатов выставки стало венчальное платье супруги главы Нижегородской области Екатерины Никитиной. Скромный белый наряд, по признанию Глеба Никитина, имеет для семьи особый, сакральный смысл.

"Мы венчались через пять лет после свадьбы. И тогда свершилось чудо, которого мы ждали столько лет – у нас появились дети. Я считаю, что эти события связаны. Поэтому и этот день, и это платье у меня ассоциируются с семьей, с любимой женщиной и с большим счастьем", — признался врио губернатора.

Особый смысл гости выставки увидели и в том, где она проходила. Здание, которое специалисты называют "архитектурной жемчужиной" Нижнего Новгорода, после четырех лет полного запустения возвращают нижегородцам. Здесь намерены открыть центр творческих индустрий, в котором будут проходить выставки современного искусства, концерты, музыкальные вечера. И выставка "Платья с историей" открыла новую страницу в истории промышленного здания, которое теперь станет местом для творчества.

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