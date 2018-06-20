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Общество

В Нижнем Новгороде открылась выставка "Платья с историей"

23:5920.06.2018
(обновлено: 00:08 21.06.2018)
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© РИА Новости / Елена ЖарковаВыставка Платья с историей Нижний НовгородВыставка Платья с историей Нижний Новгород
© РИА Новости / Елена Жаркова

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июн — РИА Новости. "Платья с историей", которые принадлежат супермодели Наталье Водяновой, "Мисс Вселенная" Оксане Федоровой, "Красе России" Анне Татаринцевой, дизайнеру Алене Ахмадуллиной и другим известным женщинам, выставили в Нижнем Новгороде.

Местом выставки выбрали бывшую швейную фабрику "Маяк", которая почти 100 лет проработала в здании, проектировавшемся как банк Рукавишниковых. В Гражданскую войну здесь шили военную одежду для Красной армии, потом – рабочие костюмы, с 1927 года добавились "гражданские" модели – пальто, куртки и женская верхняя одежда. Несколько лет назад производство было остановлено, фабрику закрыли.

"Для выставки "Платья с историей" свои наряды, с которыми связаны важные этапы жизни, предоставили 35 известных женщин: Наталья Водянова, Оксана Федорова, Алена Ахмадуллина, Екатерина Одинцова, Анна Гор и другие. И они не просто передали нам эти платья, но и рассказали, что они значат для них. Многие из представленных здесь платьев – это часть истории нашей страны", — рассказала организатор выставки Екатерина Чудакова.

Один из главных экспонатов – нежно-голубое платье Наталья Водяновой, в котором нижегородка неделю назад вместе с известным пианистом Денисом Мацуевым вела на Красной площади в Москве концерт "Звезды мировой сцен в поддержку чемпионата мира по футболу".

© РИА Новости / Елена ЖарковаОксана Федорова на выставке "Платья с историей" Нижний Новгород.
© РИА Новости / Елена Жаркова
Оксана Федорова на выставке "Платья с историей" Нижний Новгород.

"Это платье насыщенного синего цвета мы с дизайнерами моей студии шили для конкурса "Мисс Россия-2018", и именно в нем 18-летняя Юлия Полячихина вышла получать корону победительницы. За кулисами конкурса шутили, что "Мисс Вселенная" одевает "Мисс Россию". И это платье стало для Юлии счастливым", — рассказала журналистам телеведущая Оксана Федорова, приехавшая в Нижний Новгород на открытие выставки.

Среди представленных нарядов – свадебное платье "Царевна Лебедь" из воздушного шелка и французского кружева дизайнера Алены Ахмадулиной, наряд Полины Сидихиной, в котором она впервые вышла на Красную дорожку 68-го Каннского кинофестиваля в 2015 году, и пиджак Анны Гор, директора волго-вятского филиала центра современного искусства "Арсенал", который она надела на открытие первой выставки в 1998 году.

Одним из экспонатов выставки стало венчальное платье супруги главы Нижегородской области Екатерины Никитиной. Скромный белый наряд, по признанию Глеба Никитина, имеет для семьи особый, сакральный смысл.

© РИА Новости / Елена ЖарковаВыставка "Платья с историей" Нижний Новгород
© РИА Новости / Елена Жаркова
Выставка "Платья с историей" Нижний Новгород

"Мы венчались через пять лет после свадьбы. И тогда свершилось чудо, которого мы ждали столько лет – у нас появились дети. Я считаю, что эти события связаны. Поэтому и этот день, и это платье у меня ассоциируются с семьей, с любимой женщиной и с большим счастьем", — признался врио губернатора.

Особый смысл гости выставки увидели и в том, где она проходила. Здание, которое специалисты называют "архитектурной жемчужиной" Нижнего Новгорода, после четырех лет полного запустения возвращают нижегородцам. Здесь намерены открыть центр творческих индустрий, в котором будут проходить выставки современного искусства, концерты, музыкальные вечера. И выставка "Платья с историей" открыла новую страницу в истории промышленного здания, которое теперь станет местом для творчества.

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© РИА Новости / Елена ЖарковаПлатье Натальи Водяновой на выставке "Платья с историей" Нижний Новгород
© РИА Новости / Елена Жаркова
Платье Натальи Водяновой на выставке "Платья с историей" Нижний Новгород
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