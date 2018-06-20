В СПЧ поддержали приравнивание суток в СИЗО к полутора дням в колонии

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Совет по правам человека (СПЧ) при президенте РФ приветствует принятие проекта, которым предлагается приравнять один день в следственном изоляторе (СИЗО) к 1,5 дням в колонии, сообщается на сайте совета.

Ранее сообщалось, что Государственная дума на дополнительном пленарном заседании в среду приняла во втором чтении проект, которым предлагается приравнять один день в следственном изоляторе (СИЗО) к 1,5 дням в колонии.

"Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека приветствует одобрение Госдумой поправки в Уголовный кодекс, которая приравняет один день нахождения в СИЗО к 1,5 дням колонии общего режима", — говорится в сообщении.

По словам руководителя постоянной комиссии СПЧ по содействию ОНК, реформе пенитенциарной системы и профилактике правонарушений Андрея Бабушкина, степень неблагоприятных последствий нахождения в СИЗО выше, чем в колонии.

"Десять лет мы ждали этой поправки, но в Госдуме чего-то боялись. Мы делали научное заключение, в котором обоснованно доказывали, что степень неблагоприятных последствий нахождения в СИЗО существенно выше, чем в колонии, несмотря на то, что следственный изолятор находится ближе к дому", — отметил он.