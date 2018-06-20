Роструд усилит мониторинг за дискриминацией по возрасту при трудоустройстве

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Роструд будет более тщательно отслеживать работодателей и СМИ, которые нарушают закон, запрещающий публиковать объявления о вакансиях с указанием возраста, заявил в интервью "Российской газете" министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин.

"Роструд начинает более тщательно отслеживать не только работодателей, которые нарушают закон, запрещающий публиковать объявления о вакансиях с указанием возраста, но и СМИ, которые эти объявления публикуют", — заявил Топилин.

Он отметил, что если человека дискриминируют по возрасту, значит он должен жаловаться в Роструд. "Доказать дискриминацию по возрасту сложно, но специалисты этим занимаются", — сказал он.

Топилин добавил, что, по его мнению, работодатель в первую очередь смотрит на квалификацию, а не на возраст.