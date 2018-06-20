РЖД тестируют систему указания на платформах места остановки вагонов

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. РЖД тестируют новую систему указания на платформах места остановки нужного пассажиру вагона, следует из сообщения компании.

"На платформах Ленинградского вокзала в Москве и Московского вокзала в Санкт-Петербурге началось тестирование новой системы повагонной навигации. Платформы, обслуживающие прибытие и отправление высокоскоростных и скоростных поездов, оснащены электронными табло, которые информируют пассажиров о расположении и нумерации вагонов", — говорится в сообщении РЖД в среду.

В частности, на Ленинградском вокзале на трех платформах установлены 5 электронных табло, а на Московском вокзале на четырех платформах – 8 электронных табло. Поясняется, что в основе работы новой системы лежат принципы зонирования железнодорожных платформ и заблаговременного информирования пассажиров и посетителей вокзалов о нумерации и расположении вагонов.

"В начале железнодорожных путей размещены электронные табло со схематичным и автоматически обновляемым изображением нумерации, а каждый путь разделен на 7 зон (A, B, C, D…), где одна зона включает в себя три вагона поезда", — говорится в сообщении.

По словам начальника дирекции железнодорожных вокзалов РЖД Виталия Вотолевского, которые приводятся в сообщении, система повагонной навигации позволяет пассажирам и встречающим заранее определить зону на платформе, где будет находиться вагон. "Часто в пути следования поезда вагоны меняют порядковую нумерацию. К примеру, вагон № 3 может быть ближе к хвосту. Новая система позволит пассажирам без труда найти нужный вагон на платформе заранее, еще до прибытия поезда", – отметил глава дирекции.

По окончании тестирования системы повагонной навигации будет принято решение о возможности распространения данного сервиса на других вокзалах.