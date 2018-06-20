ЕСПЧ запросил у правительства России информацию о здоровье Сенцова

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Европейский суд по правам человека просит у правительства РФ информацию о состоянии здоровья украинца Олега Сенцова, сообщил адвокат Павел Чиков.

"Европейский суд по правам человека просит у властей России представить всю информацию о состоянии здоровья Олега Сенцова. В ответ на экстренное уведомлении адвоката Наташи Добревой вчера по факсу суд также факсом сегодня сообщил следующее", — написал Чиков в Telegram, приведя ответ суда.

По его словам, ЕСПЧ запросил у правительства РФ информацию о соблюдении в отношении заявителя требований статей 2, 3 и 4 Конвенции в связи с его голодовкой.

"По сути это означает, что власти обязаны не допустить смерти Сенцова (позитивные обязательства права на жизнь), но и не вправе использовать способы принудительного кормления (негативные обязательства по запрету пыток)", — уточнил Чиков.

Он отметил, что суд также просит представить детальную информацию о текущем состоянии здоровья Олега Сенцова вместе с медицинской документацией до 27 июня текущего года. Также ЕСПЧ предлагает Сенцову прекратить голодовку.

Ранее в среду уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила журналистам, что Сенцов дважды в день получает дополнительное питание через капельницу и не теряет в весе.

Олег Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к 10 годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, ранее получили по семь лет заключения.