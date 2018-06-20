Прекративший голодать Кольченко поправился на 7,5 килограмма

ЧЕЛЯБИНСК, 20 июн — РИА Новости. Осужденный в России за подготовку терактов украинец Александр Кольченко прекратил голодовку 10 дней назад, в настоящее время питается он нормально, его прибавка в весе составила 7,5 килограмма, сообщила в среду пресс-служба уполномоченного по правам человека в Челябинской области.

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова в понедельник, 18 июня, посетила в колонии Александра Кольченко, осужденного на 10 лет за подготовку терактов в Крыму.

"Никаких претензий ни к администрации, ни к условиям содержания Кольченко не озвучил. Уже 10 дней как он прекратил голодовку, которую объявлял 31 мая. Сейчас он нормально питается, прибавка в весе составила 7,5 килограмма", — цитирует пресс-служба Павлову.

Он уже готов к переводу в отряд, но, посоветовавшись с медиками, решили его еще на несколько дней оставить под наблюдением, уточнила она.

Уполномоченный добавила, что здоровье осужденного никаких опасений не вызывает, однако она попросила медиков держать ситуацию на контроле.

Ежедневно ГУФСИН в аппарат уполномоченного присылает справку о состоянии здоровья, Кольченко продолжает находиться под круглосуточным наблюдением медиков в медсанчасти, медицинские препараты не принимает, говорится в сообщении.

Информация направлена уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой и председателю совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаилу Федотову.

Олег Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к 10 годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, получили по семь лет заключения.