Прекративший голодать Кольченко поправился на 7,5 килограмма

ЧЕЛЯБИНСК, 20 июн — РИА Новости. Осужденный в России за подготовку терактов украинец Александр Кольченко прекратил голодовку 10 дней назад, в настоящее время питается он нормально, его прибавка в весе составила 7,5 килограмма, сообщила в среду пресс-служба уполномоченного по правам человека в Челябинской области.
"Никаких претензий ни к администрации, ни к условиям содержания Кольченко не озвучил. Уже 10 дней как он прекратил голодовку, которую объявлял 31 мая. Сейчас он нормально питается, прибавка в весе составила 7,5 килограмма", — цитирует пресс-служба Павлову.
Он уже готов к переводу в отряд, но, посоветовавшись с медиками, решили его еще на несколько дней оставить под наблюдением, уточнила она.
Уполномоченный добавила, что здоровье осужденного никаких опасений не вызывает, однако она попросила медиков держать ситуацию на контроле.
Информация направлена уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой и председателю совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаилу Федотову.
Олег Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к 10 годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, получили по семь лет заключения.