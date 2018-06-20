Топилин и Голикова обсудят с ЕР изменения пенсионного законодательства

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В обсуждении с фракцией "Единая Россия" изменений в пенсионном законодательстве примут участие глава Минтруда Максим Топилин и вице-премьер Татьяна Голикова, сообщил РИА Новости первый зампред ЕР Андрей Исаев.
"В пятницу фракция ("Единая Россия" проведет заседание) с участием Топилина и Голиковой. Мы хотим в деловом режиме поговорить для того, чтобы депутаты могли задать максимальное количество вопросов, получить максимально откровенные ответы, это будет рабочая встреча", — сказал Исаев.
Он также сообщил, что на встрече руководства фракции с председателем правительства Дмитрием Медведевым, которая состоялась в среду, обсуждалась организация обсуждений пакета законопроектов по изменениям в пенсионное законодательство, в том числе тех, которые в ближайшее время пройдут в регионах.
"Предстоит региональная неделя, депутаты разъедутся. Мы договорились о том, что в пятницу у нас состоится собрание фракции, в котором примет участие секретарь президиума Андрей Анатольевич Турчак. Он от лица президиума совета предложит алгоритм участия депутатов в обсуждении. Можно предположить, что это будет встреча с нашими депутатами в заксобраниях и Союзом пенсионеров России, другими общественными организациями и объединениями для того, чтобы мы могли собрать до первого чтения максимальное количество предложений по реализации пенсионной реформы", — сказал Исаев.
В законопроекте кабмина отмечается, что данная инициатива создаст условия для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы РФ в целом. Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов на заседании РТК заявил, что изменения в области пенсионного законодательства и налогообложения должны обеспечить новое качество экономического роста страны и повысить уровень жизни граждан. По его словам, пенсионный законопроект призван повысить реальные пенсии в стране. Все средства, полученные благодаря его реализации, пойдут в социальные сферы, особенный упор будет сделан на здравоохранение.