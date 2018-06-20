Топилин и Голикова обсудят с ЕР изменения пенсионного законодательства

Татьяна Голикова, Антон Силуанов и Максим Топилин на пресс-конференции по итогам совещания по вопросам изменения в пенсионной и налоговой системах. 14 июня 2018

Татьяна Голикова, Антон Силуанов и Максим Топилин на пресс-конференции по итогам совещания по вопросам изменения в пенсионной и налоговой системах. 14 июня 2018

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В обсуждении с фракцией "Единая Россия" изменений в пенсионном законодательстве примут участие глава Минтруда Максим Топилин и вице-премьер Татьяна Голикова, сообщил РИА Новости первый зампред ЕР Андрей Исаев.

Ранее глава фракции ЕР Сергей Неверов сообщал, что заседание фракции 22 июня пройдет с участием представителей правительства, на нем обсудят изменения пенсионного законодательства.

"В пятницу фракция ("Единая Россия" проведет заседание) с участием Топилина и Голиковой. Мы хотим в деловом режиме поговорить для того, чтобы депутаты могли задать максимальное количество вопросов, получить максимально откровенные ответы, это будет рабочая встреча", — сказал Исаев.

Он также сообщил, что на встрече руководства фракции с председателем правительства Дмитрием Медведевым, которая состоялась в среду, обсуждалась организация обсуждений пакета законопроектов по изменениям в пенсионное законодательство, в том числе тех, которые в ближайшее время пройдут в регионах.

"Предстоит региональная неделя, депутаты разъедутся. Мы договорились о том, что в пятницу у нас состоится собрание фракции, в котором примет участие секретарь президиума Андрей Анатольевич Турчак. Он от лица президиума совета предложит алгоритм участия депутатов в обсуждении. Можно предположить, что это будет встреча с нашими депутатами в заксобраниях и Союзом пенсионеров России, другими общественными организациями и объединениями для того, чтобы мы могли собрать до первого чтения максимальное количество предложений по реализации пенсионной реформы", — сказал Исаев.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Реформа будет поэтапной и начнется с 2019 года. Правительство внесло соответствующие законопроекты в Госдуму после их рассмотрения на заседании Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений.

В законопроекте кабмина отмечается, что данная инициатива создаст условия для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы РФ в целом. Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов на заседании РТК заявил, что изменения в области пенсионного законодательства и налогообложения должны обеспечить новое качество экономического роста страны и повысить уровень жизни граждан. По его словам, пенсионный законопроект призван повысить реальные пенсии в стране. Все средства, полученные благодаря его реализации, пойдут в социальные сферы, особенный упор будет сделан на здравоохранение.

По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, предлагаемые изменения будут способствовать достижению пенсиями достойного уровня. По словам главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, повышение пенсионного возраста будет давать экономию бюджету РФ с 2024 года в 1 триллион рублей в год, значительную часть этих средств власти будут направлять на повышение пенсий. Президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) Сергей Беляков заявил, что решение о повышении пенсионного возраста назрело, эта необходимость связана с принципиально изменившимися демографическими тенденциями и с возрастной структурой населения в РФ.