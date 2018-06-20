Омбудсмен передала Сенцову письма президента Украины и вице-спикера Рады

КИЕВ, 20 июн — РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что передала через адвоката осужденному в РФ украинцу Олегу Сенцову письма от президента Украины Петра Порошенко и первого вице-спикера Верховной рады Ирины Геращенко.

Ранее Денисова в своем письме к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой перечислила четырех украинцев, которых хочет в первую очередь посетить в РФ в рамках взаимных визитов к заключенным — это Владимир Балух, Олег Сенцов, Станислав Клых, Александр Кольченко. Украинский омбудсмен выразила обеспокоенность состоянием здоровья украинцев, которые голодают или только вышли из голодовки.

"Встретилась с адвокатом Олега Сенцова Дмитрием Динзе, который ночью улетает в Лабытнанги. Я передала ему письма от президента Украины и первого вице-спикера Ирины Геращенко для Олега", — написала Денисова на своей странице в Facebook.

Российский и украинский президенты Владимир Путин и Петр Порошенко договорились, что омбудсмены двух стран посетят заключенных на территории РФ и Украины. Впоследствии омбудсмены обменялись списками из 34 человек для посещений.

Олег Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к 10 годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, ранее получили по семь лет заключения.