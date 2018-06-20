МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Глава МЧС Евгений Зиничев на встрече президента Владимира Путина с членами правительства назвал нарушения противопожарной безопасности, которые были выявлены у ряда детских летних лагерей.

"Часть загородных учреждений детского отдыха имеют низкую пожарную устойчивость, большинство зданий выполнены из деревянных конструкций и требуют капитального ремонта или реконструкции. Ряд детских корпусов в летних лагерях не могут использоваться для заселения детей из-за отсутствия автоматической пожарной сигнализации. Некоторым учреждениям требуется замена устаревших систем оповещения на более современные. Также не все открытые водоисточники обеспечены специальными пирсами для забора воды пожарной техники", — сказал Зиничев.

Глава МЧС также предложил заинтересованным федеральным органам исполнительной власти субъектов РФ принять безотлагательные меры по устранению имеющихся недостатков. При необходимости им также следует рассмотреть вопрос по созданию безопасных условий отдыха на заседаниях региональных комиссий МЧС.

Сейчас у МЧС на контроле 46 тысяч детских лагерей всех видов. Около полутора тысяч из них находятся в лесной зоне. Более 500 юридических и 1300 должностных лиц привлечены к ответственности из-за нарушения требований противопожарной безопасности.