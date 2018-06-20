В Рособрнадзоре рассказали, как прошли ЕГЭ по физике и литературе

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Экзамены по физике и литературе, которые завершили проведение ЕГЭ-2018 в основные сроки, прошли без существенных сбоев и нарушений, сообщили в Рособрнадзоре в среду.

"Экзамены прошли штатно, без серьезных сбоев, утечек контрольных измерительных материалов не зафиксировано. ЕГЭ по физике второй год подряд выбирает четверть выпускников. Это второй по массовости предмет по выбору в этом году, что отвечает общей тенденции роста интереса к естественно-научным предметам", — приводятся в сообщении слова заместителя руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева.

Заявления на участие в ЕГЭ по физике подали около 171,5 тысячи человек, в том числе 168,5 тысячи выпускников текущего года. Для его организации было задействовано 2862 пунктов проведения экзаменов (ППЭ). Заявления на участие в ЕГЭ по литературе подали почти 55 тысяч человек, в том числе 53 тысячи выпускников текущего года. Экзамен прошел в 2427 ППЭ.

"Ход экзаменов в регионах контролировали общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора. Во всех экзаменационных пунктах велось видеонаблюдение и использовалась технология печати полного комплекта экзаменационных материалов для участников в аудиториях", — отмечается в сообщении.

Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 5 июля.

Основной период проведения ЕГЭ продолжат резервные дни для сдачи экзаменов, которые продлятся с 22 июня по 2 июля.