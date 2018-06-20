В Нижегородской области обсудили проблемы сферы образования

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июн — РИА Новости. Проблемы и перспективы сферы образования стали главной темой обсуждения проекта Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года, в отраслевой сессии принял участие врио губернатора Глеб Никитин, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Летом 2018 года в городских округах и районах области пройдут 50 стратегических сессий, как территориального, так и отраслевого типа, по обсуждению проекта стратегии. Отраслевые стратсессии имеют конкретную тему обсуждения, 20 июня в Нижнем Новгороде такой темой стало образование.

"Образование стержнем проходит практически через все основные стратегические направления стратегии. Обеспечить регион квалифицированными кадрами — наша основная задача в отрасли образования. Это необходимо для экономического, технологического рывка, который мы должны совершить – и потому, что такую задачу поставил президент, и потому, что без этого мы не сможем обеспечить должное благосостояние граждан", — приводит пресс-служба слова Никитина.

Участниками стратегической сессии стали представители образовательной сферы — от директоров сельских школ до руководителей вузов. Так, ректор нижегородского института развития образования Николай Бармин предложил создать открытый региональный университет для образования взрослых в виде электронного портала, где бы аккумулировались предложения по образовательным услугам.

Директор школы поселка Дубрава Дальнеконстантиновского района Нижегородской области Елена Кокорина отметила, что впервые сталкивается с тем, что при проработке стратегического документа спрашивают мнение директоров сельских школ, и выразила надежду, что ее высказывания о проблемах в сфере образования услышат.

Итогом пятичасовой сессии станет принятая участниками резолюция, в которую войдут предложения в проект стратегии. Никитин поручил направить их в проработку и учесть при подготовке итоговой версии документа.

Присоединиться к общественной экспертизе проекта стратегии развития Нижегородской области может любой житель региона. Уже сейчас ознакомиться с текстом документа можно на специально созданном портале. Вскоре там можно будет внести свои предложения в стратегию, а также пройти опрос и выразить свое мнение о приоритетных направлениях развития области.

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