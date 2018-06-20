Донские конники станцевали котильон для болельщиков ЧМ-2018

Болельщики перед матчем ЧМ-2018 по футболу между сборными Уругвая и Саудовской Аравии. Архивное фото

Болельщики перед матчем ЧМ-2018 по футболу между сборными Уругвая и Саудовской Аравии. Архивное фото

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июн — РИА Новости. Дружинники-конники продемонстрировали жителям и гостям Ростова-на-Дону танец лошадей котильон и выполнили динамичные перестроения конницы, передает корреспондент РИА Новости с места события.

"Те, кто приезжает в Ростов, буквально за несколько дней хотят познакомиться с Донской землей, нашим колоритом, и эта возможность у них есть", — рассказал журналистам директор по делам казачества и кадетских учреждений Ростовской области Александр Палатный.

Он пояснил, что казачество — это донская история, традиции, и естественно, казаки вызывают огромный интерес у иностранцев. В связи с этим в левобережной зоне Ростова организованы выступления казаков и кадетов.

Так, в среду в преддверии матча чемпионата "Уругвай – Саудовская Аравия" на пляжной зоне прошел торжественный развод дружинников-конников. В основу церемонии были положены динамичные перестроения конницы в различные варианты строя и выполнение ими специальных приемов, например, "восьмерки" и "выхода на мельницу". Также дружинники продемонстрировали зрителям котильон – танец лошадей.

На сцене выступили учащиеся Донского кадетского корпуса императора Александра III, а также Орловского кадетского корпуса. Возле памятника Платову рядом с главным корпусом Южного федерального университета выступили академический и фольклорный студенческие хоры.

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