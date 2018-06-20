МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, который снимает ограничение по доле участия иностранных юридических лиц в уставном капитале малых и средних предприятий (МСП).

Заместитель министра экономического развития РФ Олег Фомичев, представляя документ депутатам, напомнил, что сейчас суммарная доля участия иностранных юридических лиц и/или юрлиц, не являющихся субъектами МСП, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью для отнесения такого общества к субъектам МСП, не должна превышать 49%.

"Законопроектом предполагается снять ограничение по суммарной доли участия в уставном складочном капитале МСП в размере 49% для иностранных юрлиц, соответствующих российским критериям отнесения к субъектам МСП, то есть, для юридических лиц, самих являющимися малым и средним бизнесом", — отметил замминистра. Это делается в целях стимулирования привлечения иностранных инвестиций и технологий в сектор малого и среднего предпринимательства, а также в целях проведения российской законодательной практики в соответствии с мировой, пояснил он.

"Кроме того, юридическое лицо не должно являться офшорной компанией, согласно критериям, определяемым Минфином России. При этом ограничение по участию в уставном капитале субъекта МСП сохранит свое действие для крупных иностранных и российских юридических лиц", — подчеркнул Фомичев.

В целях введения единого реестра субъектов МСП законопроект предусматривает ежегодное представление аудиторскими организациями в Федеральную налоговую службу перечня ООО, участниками которых являются иностранные юрлица, "соответствующие по состоянию на 1 января текущего календарного года вышеуказанным условиям", продолжил замминистра. По его словам, данный перечень формируется аудиторскими организациями по результатам анализа данных, содержащихся в отчетности, представленной соответствующим иностранным юрлицом в налоговый орган страны, где оно учреждено.

Помимо этого, законопроект наделяет "Корпорацию МСП" правом предоставлять услуги не только малым и средним компаниям, но и гражданам, планирующим начать предпринимательскую деятельность.