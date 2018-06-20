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Общество

ГД в первом чтении сняла ограничение по доле иностранцев в капитале МСП

15:3320.06.2018
(обновлено: 15:34 20.06.2018)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкГерб на здании Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фотоГерб на здании Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, который снимает ограничение по доле участия иностранных юридических лиц в уставном капитале малых и средних предприятий (МСП).

Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Заместитель министра экономического развития РФ Олег Фомичев, представляя документ депутатам, напомнил, что сейчас суммарная доля участия иностранных юридических лиц и/или юрлиц, не являющихся субъектами МСП, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью для отнесения такого общества к субъектам МСП, не должна превышать 49%.

"Законопроектом предполагается снять ограничение по суммарной доли участия в уставном складочном капитале МСП в размере 49% для иностранных юрлиц, соответствующих российским критериям отнесения к субъектам МСП, то есть, для юридических лиц, самих являющимися малым и средним бизнесом", — отметил замминистра. Это делается в целях стимулирования привлечения иностранных инвестиций и технологий в сектор малого и среднего предпринимательства, а также в целях проведения российской законодательной практики в соответствии с мировой, пояснил он.

"Кроме того, юридическое лицо не должно являться офшорной компанией, согласно критериям, определяемым Минфином России. При этом ограничение по участию в уставном капитале субъекта МСП сохранит свое действие для крупных иностранных и российских юридических лиц", — подчеркнул Фомичев.

Доллары США и рубли. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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В целях введения единого реестра субъектов МСП законопроект предусматривает ежегодное представление аудиторскими организациями в Федеральную налоговую службу перечня ООО, участниками которых являются иностранные юрлица, "соответствующие по состоянию на 1 января текущего календарного года вышеуказанным условиям", продолжил замминистра. По его словам, данный перечень формируется аудиторскими организациями по результатам анализа данных, содержащихся в отчетности, представленной соответствующим иностранным юрлицом в налоговый орган страны, где оно учреждено.

Помимо этого, законопроект наделяет "Корпорацию МСП" правом предоставлять услуги не только малым и средним компаниям, но и гражданам, планирующим начать предпринимательскую деятельность.

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Общество
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Elena Pozdnyakova
ну... в общем-то, это означает, продажу российских активов "на корню" иностранному капиталу... Доля в 51% позволяет делать, всё что хочется бех оглядки на других.
Ну что... будем менять своего "барина" на иностранного?... Кто-нибудь верит ещё, что он добрее?
15:48
20.06.2018
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rysnikola
ну вот и рывок которого так все ждали.баба нина -директор,а джон-хозяин.а в тюряге бабе нине чалиться.
15:46
20.06.2018
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Чемпионат мира по футболу 2018
Матч идёт
1
Португалия
0
Марокко
20 июня 18:00
-
Уругвай
-
Саудовская Аравия
20 июня 21:00
-
Иран
-
Испания
21 июня 15:00
-
Дания
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