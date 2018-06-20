Города Крыма обретут свои архитектурные облики, обещает главный архитектор

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн — РИА Новости. Города и поселения Крыма обретут свои концепции архитектурного облика, сообщила главный архитектор республики Ирина Соловьева.

"Каждый город и поселение будет разрабатывать свою концепцию архитектурного облика", — сказала Соловьева журналистам.

По ее словам, заказчиком разработки концепций будут выступать муниципалитеты.

"Концепции обязаны сделать каждый город, каждое муниципальное образование до конца этого года. Это мы попробуем сделать. В худшем случае, в первый квартал следующего года мы увидим, как будет выглядеть та или иная улица, например в Симферополе или в той же Ялте. Как это видят специалисты. Если мы не будем двигать эту историю, то так и будем иметь эти "сарафаны" по фасадам. Надо, в том числе, какую-то систему выстроить и в рекламном поле. Это все будет прописано", — подчеркнула Соловьева.

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