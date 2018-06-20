Матвиенко не исключила уточнений проектов о пенсионном законодательстве

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не исключила "уточнений и шлифовки" законопроектов об изменениях в пенсионном законодательстве в ходе дискуссии по соответствующему закону.

"Могут быть уточнения, шлифовки законопроектов… Но отложить реформу — нет", — сказала она.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил о планах поэтапного повышения пенсионного возраста: с 2019 года возраст выхода на пенсию мужчин постепенно поднимется до 65 лет, женщин — до 63 лет. Спикер Совета Федерации заявила впоследствии, что закон может быть принят парламентом уже в сентябре 2018 года.