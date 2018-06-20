На Ямале почти 80 семей получили льготную ипотеку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Льготной ипотекой с начала реализации программы в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) воспользовались 79 семей, общая сумма ипотечного займа составила 207 миллионов рублей, сообщает правительство региона.

Пилотный проект на территории Ямало-Ненецкого автономного округа стартовал с прошлого года. В рамках проекта все категории граждан могут получить денежные займы по сниженной процентной ставке на приобретение жилья на первичном рынке. Размер ставки по льготной ипотеке составляет от 5,75% до 6% и действует в течение всего срока договора. Самый низкий процент (от 5,5%) могут получить многодетные семьи.

"С начала реализации программы поступило 135 заявок, льготной ипотекой воспользовались 79 семей, общая сумма ипотечного займа составила 207 миллионов рублей. Порядка 30% заявителей было отказано по причине отрицательной кредитной истории или действующих судебных разбирательств. Остальные заявки находятся в работе", — говорится в сообщении.

Стать участником программы может любой дееспособный гражданин РФ в возрасте от 21 года до 65 лет, имеющий постоянный доход по последнему месту работы не менее шести месяцев и собственные накопления в размере не менее 20% на оплату первоначального взноса.

"В отношении гражданина не должно быть действующих судебных разбирательств. Потенциальный заемщик направляет в наш адрес анкету и пакет документов, необходимых для проверки на платежеспособность", – приводятся в сообщении слова генерального директора Ямальской ипотечной компании Светланы Гришан.

С 1 июля 2019 года застройщики лишатся права напрямую принимать средства дольщиков. Деньги будут аккумулироваться на специальных счетах в банках вплоть до сдачи объекта в эксплуатацию. Однако у граждан еще есть возможность приобрести жилье на этапе строительства.

С июля этого года требования к застройщикам уже повысятся по принципу "один застройщик – один проект, один расчетный счет". С середины следующего года, чтобы работать со средствами дольщиков, банкам необходимо будет пройти аккредитацию в ЦБ. Деньги будут застрахованы Фондом страхования вкладов, а возведение объектов будет вестись за счет собственных средств строительных компаний и кредитных ресурсов банков, уточняют власти.