На Ямале почти 80 семей получили льготную ипотеку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Льготной ипотекой с начала реализации программы в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) воспользовались 79 семей, общая сумма ипотечного займа составила 207 миллионов рублей, сообщает правительство региона.
"С начала реализации программы поступило 135 заявок, льготной ипотекой воспользовались 79 семей, общая сумма ипотечного займа составила 207 миллионов рублей. Порядка 30% заявителей было отказано по причине отрицательной кредитной истории или действующих судебных разбирательств. Остальные заявки находятся в работе", — говорится в сообщении.
Стать участником программы может любой дееспособный гражданин РФ в возрасте от 21 года до 65 лет, имеющий постоянный доход по последнему месту работы не менее шести месяцев и собственные накопления в размере не менее 20% на оплату первоначального взноса.
"В отношении гражданина не должно быть действующих судебных разбирательств. Потенциальный заемщик направляет в наш адрес анкету и пакет документов, необходимых для проверки на платежеспособность", – приводятся в сообщении слова генерального директора Ямальской ипотечной компании Светланы Гришан.
С июля этого года требования к застройщикам уже повысятся по принципу "один застройщик – один проект, один расчетный счет". С середины следующего года, чтобы работать со средствами дольщиков, банкам необходимо будет пройти аккредитацию в ЦБ. Деньги будут застрахованы Фондом страхования вкладов, а возведение объектов будет вестись за счет собственных средств строительных компаний и кредитных ресурсов банков, уточняют власти.
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