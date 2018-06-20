Опрос: 90% россиян не намерены покупать поддельные страховые полисы

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Порядка 90% российских граждан исключают для себя возможность приобретения и использования поддельных страховых полисов, свидетельствуют результаты опроса, проведенного независимым исследовательским холдингом "Ромир".

В ходе исследования изучались мнения 5,1 тысячи респондентов, из которых 3,8 тысячи проживают в так называемых "токсичных" регионах, отмеченных высокой активностью недобросовестных посредников в сфере страхования, и большой долей страхового мошенничества. Исследование проводилось в городах численностью свыше 100 тысяч человек весной 2018 года.

"Большинство респондентов демонстрируют законопослушность и не намерены пользоваться услугами недобросовестных "представителей", "посредников", а также принимать участие в различных мошеннических схемах. … В частности, к распространению поддельных полисов негативно относится 84%. 90% исключают для себя возможность их приобретения и использования", — говорится в результатах исследования.

Там же отмечается, что подавляющее большинство россиян вообще не сталкивались со страховым мошенничеством. Так, всего лишь пяти процентам респондентов предлагали принять участие в инсценировке страхового случая, чтобы обманным путем получить выплату от страховой компании. Семи процентам страховые посредники уже после ДТП предлагали выкупить право требования, заключать договоры цессии, что означает возможность получения такими посредниками страховых выплат вместо потерпевшего.

11% респондентов сталкивались с предложением приобрести полис ОСАГО с рук по очень низкой цене (чаще всего купить подделку предлагают автовладельцам Татарстана, Башкортостана и Челябинской области). В целом, факты недобросовестного посредничества в сфере страхования, а также страхового мошенничества чаще всего отмечались жителями Краснодарского края, Волгоградской, Ростовской, Липецкой, Саратовской областей.

Вместе с тем, процент тех, кто все же соглашается принять участие в предложенных мошеннических схемах крайне мал — в пределах 1%. Уровень доверия к страховым компаниям при урегулировании страховых случаев выше всего в республике Татарстан, Иркутской, Московской и Ленинградской областях.