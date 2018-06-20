Главы Москвы и Подмосковья договорились создать совет по детскому отдыху

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев посетили в среду детский оздоровительно-образовательный центр "Юнармеец" в Московской области, где договорились о создании совместного координационного совета по вопросам организации детского отдыха в регионе, контроля за соблюдением санитарных норм и требований безопасности.

"Десятки тысяч маленьких москвичей приезжают в Московскую область и другие регионы. Мы с Андреем Юрьевичем (Воробьевым) решили посмотреть, как вы живете, как вас кормят, какой здесь порядок, безопасность. И решили создать координационный совет, чтобы смотреть, насколько эти лагеря обустроены для детей, и совместно развивать инфраструктуру", — сказал Собянин.

По словам Воробьева, "совместная программа предполагает поддержку летнего отдыха как на территории Москвы, так и в Подмосковье".

"Наша задача — убедиться, что все организовано на должном уровне: и безопасность, и питание, и трава от клещей обработана, и самое главное — настроение у ребят хорошее", — отметил он.

Как пояснили в пресс-службе столичной мэрии, организация совместной работы в этом направлении будет подкреплена специальным соглашением. В частности, документ будет содержать положение об обеспечении безопасности в период летнего отдыха, координации передвижений детей по Москве и области, организации совместных культурно-досуговых и спортивных мероприятий.