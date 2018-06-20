МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Государственная дума на дополнительном пленарном заседании в среду приняла во втором чтении проект, которым предлагается приравнять один день в следственном изоляторе (СИЗО) к полутора дням в колонии.

Проектом, внесенным на рассмотрение Госдумы в 2008 году, предлагается засчитывать один день содержания под стражей в СИЗО за один день в тюрьме и исправительных колониях особого и строгого режима, при отбывании наказания в исправительной колонии общего режима и воспитательной колонии — за полтора дня, при отбывании наказания в колонии-поселении — за два дня.

Подобный порядок предлагается не распространять на осужденных за особо тяжкие преступления и связанные с террористической деятельностью, а также в отношении осужденных, которым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением свободы.

Как отмечал ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, предлагается также не применять указанный повышающий коэффициент во время нахождения осужденного в штрафном либо дисциплинарном изоляторе, помещении камерного типа, либо едином помещении камерного типа в случае применения мер взыскания к осужденным.

Как сообщал Крашенинников, в случае принятия законопроекта он будет иметь обратную силу, "так что срок отбывания наказания уменьшится у значительного числа осужденных".

Председатель Госдумы Вячеслав Володин не исключил, что ГД в четверг может принять соответствующий закон.

"Законопроект у нас находился на рассмотрении в течение десяти лет – это еще один аргумент, почему мы ведем анализ всех этих законов. Часть из них абсолютно ожидаемы обществом, и хорошо, что эту работу у нас ведут (первый вице-спикер ГД) Иван Иванович Мельников и Павел Владимирович Крашенинников в рамках своего комитета, потому что очень большой объем законопроектов именно в этом комитете находится. Коллеги, завтра мы с вами, возможно, завершим рассмотрение данного законопроекта", — сказал Володин.