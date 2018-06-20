Проект RT #1917LIVE стал финалистом "Каннских львов" в трех категориях

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Проект RT о революции 1917 года стал финалистом престижного международного фестиваля рекламы "Каннские львы" сразу в трех категориях.

Так, в номинации "Кросс-платформенное повествование" проект будет бороться за первое место с рекламными кампаниями крупнейших мировых брендов, таких как USA Network, Forbes Brasil, McDonald's и KIA. Отмечается, что команда RT разработала концепцию и реализовала ее без привлечения рекламного агентства. При этом на выход в финал в этой категории претендовали 27 проектов, созданных известными международными PR-компаниями.

Кроме того, #1917LIVE стал номинантом в категориях "Использование соцмедиа-платформ" и "Использование брендированного контента онлайн или в соцсетях". На выход в финал в этих категориях претендовали 213 и 140 проектов соответственно.

"Каннские львы" — это главный фестиваль креативности. Каждый год тысячи кампаний подаются на оценку высокого жюри со всего мира. Оказаться среди финалистов этой премии — большая честь для нашего образовательного проекта", — сказал автор идеи проекта #1917LIVE Кирилл Карнович-Валуа.

Историческая реконструкция событий революции в России, которая стала одной из самых масштабных, когда-либо реализованных в Twitter, была запущена в конце 2016 года. Сообщения от лица десятков исторических персонажей от Николая II и Ленина до простых рабочих и солдат публикуются в режиме реального времени.

Проект завоевал уже 20 международных и российских премий, среди которых — высшая награда престижной премии Adweek ARC Awards, второе место на Red Apple и победа в номинации "Цифровой спецпроект" телевизионного конкурса New York Festivals.

Сейчас команда #1917LIVE вместе с Государственным архивом России работает над масштабным проектом #Romanovs100, приуроченным к столетней годовщине расстрела царской семьи. На протяжении 100 дней — с 8 апреля по 17 июля — в аккаунтах проекта в YouTube, Facebook, Twitter и Instagram будут публиковаться редкие фотографии из архива Романовых.