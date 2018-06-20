Матвиенко просит правительство определиться со статусом самозанятых граждан

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко просит правительство поскорее определиться со статусом самозанятых граждан. С этим предложением спикер обратилась к первому вице-премьеру — главе Минфина Антону Силуанову.

В настоящее время для самозанятых граждан, к которым относятся нянечки, домработницы, репетиторы, действуют налоговые каникулы до конца 2018 года. Однако предлагается продлить эти налоговые каникулы до конца 2019 года, Госдума уже приняла соответствующий законопроект в первом чтении.

"Необходимо установить статус самозанятых граждан, определить, будет ли (при налогообложении) патентная система или какая-то иная",- сказала парламентарий.

По ее мнению, необходимо навести порядок в этой сфере, а самозанятые граждане должны уплачивать взносы в ПФР и ФОМС. Она добавила, что сейчас ситуация до конца не решена. "И вы хотите, чтобы мы пролонгировали этот бессмысленный закон, который ничего не решил", — сказала Матвиенко, призвав правительство избегать формального подхода при решении вопроса о статусе самозанятых граждан.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин полагает, что новый налоговый режим для таких работников может быть запущен с 1 июля будущего года. Министр труда РФ Максим Топилин в свою очередь считает, что законопроект по самозанятым кабмин может подготовить к осени.