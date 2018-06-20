Садовничий посоветовал абитуриентам не бояться поступать в лучшие вузы

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова в среду начал прием документов на поступление. Ректор Виктор Садовничий посоветовал абитуриентам верить в себя и не бояться поступать в лучшие вузы страны.

Поступление в МГУ проходит на конкурсной основе по результатам ЕГЭ, дополнительных вступительных испытаний и индивидуальных достижений. Учитываются льготы победителям и призерам олимпиад школьников.

"В конце июня Московский университет становится местом притяжения молодых людей: десятки тысяч лучших абитуриентов со всей России приезжают к нам, хотят учиться у нас. Сегодня мы снова начали принимать документы на поступление — и у каждого появился шанс стать частью нашего коллектива. Преподаватели и профессура МГУ — это люди с мировым именами. Благодаря их работе студенты овладевают самыми актуальными знаниями и навыками, выходят компетентными и востребованными специалистами", — приводятся слова Садовничего в сообщении пресс-службы МГУ.

Ректор отметил, что выпускники МГУ становятся "выдающимися государственными деятелями, крупными бизнесменами, крупными учёными". Университет, с его точки зрения, формирует "мощный фундамент для будущего наших студентов и помогает выпускникам на первых этапах самостоятельной жизни".

"Хочу также сказать абитуриентам, что следует верить в свои силы и не бояться поступать в лучшие вузы страны", — заключил он.

В этом году в МГУ открываются новые программы подготовки бакалавров, специалистов и магистров. Например, факультет космических исследований объявляет набор на программу специалитета "Космические исследования и космонавтика" и магистратуры "Космические медико-биологические исследования". Исторический факультет МГУ совместно с Третьяковской галереей открывают совместную программу подготовки магистров по истории искусств.

В 2017 в МГУ подали заявления более 30 тысяч абитуриентов. Лидерами здесь стали факультеты естественнонаучных направлений: механико-математический факультет (более 4 тысяч заявлений), факультет вычислительной математики и кибернетики (более 2 тысяч), физический факультет (около 2 тысяч). Самыми популярными по соотношению количества бюджетных мест на число поданных заявлений стали факультет мировой политики и факультет глобальных процессов, где конкурс составил 52 человека на место. Средний конкурс по МГУ составил 7,3 человека на место.