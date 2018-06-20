Россия отправит первого космонавта из ОАЭ на МКС в апреле

Подписание соглашения о начале оказания услуг по полёту на МКС одного космонавта ОАЭ. 20 июня 2018

Подписание соглашения о начале оказания услуг по полёту на МКС одного космонавта ОАЭ. 20 июня 2018

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Россия подписала предварительное соглашение на отправку к Международной космической станции первого астронавта из ОАЭ, полет запланирован на апрель 2019 года, сообщается на сайте Роскосмоса.

"Исполнительный директор по пилотируемым космическим программам госкорпорации "Роскосмос" Сергей Крикалев и генеральный директор Космического центра Мохаммеда бин Рашида доктор Юсуф Намад Аль Шайбини подписали соглашение о начале оказания услуг по полету на международную космическую станцию (МКС) одного космонавта ОАЭ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что данное соглашение является предварительным, окончательное планируется заключить до конца августа.

"Предметом основного соглашения и настоящего предварительного подписанного соглашения являются услуги по отбору, подготовке к полету и полета одного космонавта ОАЭ на МКС. Полет продолжительностью около 10 дней состоится в апреле 2019 года. Старт будет осуществлен на транспортном пилотируемом корабле (ТПК) "Союз МС-12". Возвращение космонавта ОАЭ запланировано с экипажем ТПК "Союз МС-10", — сообщает Роскосмос.

Подготовка астронавта ОАЭ и его дублера начнется в августе 2018 года.

Как сообщалось, Космический центр Мухаммеда бен Рашида в ОАЭ отобрал 95 человек для формирования первого в истории страны отряда космонавтов. Они были отобраны из более чем 4 тысяч претендентов. В их число вошли 20 женщин и 75 мужчин, большинство из которых младше 35 лет.

К концу текущего года должен быть сформирован окончательный отряд из четырех основных и двух запасных членов экипажа. Всем им, помимо чисто космических дисциплин, предстоит освоить русский язык.

Ранее источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что для полета космонавта из ОАЭ был предложено место в космическом корабле "Союз", который отправится в полет в апреле следующего года. Такая возможность возникла в связи с переносом запуска с 2018 года на 2019 год к МКС Многофункционального лабораторного модуля и сдвигом на год сроков увеличения российского экипажа с двух до трех человек.

Как ранее сообщил РИА Новости начальник Центра подготовки космонавтов, Герой России Павел Власов, с ОАЭ формируется "дорожная карта" участия специалистов российского Центра в национальном отборе в отряд космонавтов. Российские специалисты готовы предложить свои наработки по медицинскому, психофизическому и профессиональному отбору кандидатов, предлагают проведение подготовки к полету в подмосковном Звездном городке.

Также сообщалось, что вслед за гражданами ОАЭ в космос может отправиться гражданин Бахрейна. Такие переговоры были проведены в марте на космодроме Байконур.