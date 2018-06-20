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Общество

В Свердловской области в 2017 году построили 70 спортивных площадок

11:5020.06.2018
(обновлено: 12:08 20.06.2018)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкСпортивная площадка. Архивное фотоСпортивная площадка. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Семьдесят спортивных площадок построено в Свердловской области по итогам 2017 года, сообщил журналистам в среду министр физической культуры и спорта региона Леонид Рапопорт.

"Существует государственная программа развития физкультуры и спорта, в рамках которой мы развиваем спортивную инфраструктуру на территории Свердловской области. По итогам 2017 года построено 70 спортивных площадок. Они построены, в основном, вне города Екатеринбург. За прошедшие пять лет у нас появилось 11 ледовых дворцов и восемь — еще заложено. И, конечно, в рамках пошаговой доступности мы рассматриваем строительство стадионов, лыжных баз, лыжных трасс, хоккейных кортов", — сказал Рапопорт.

Фан-зона в Екатеринбурге на матче Россия - Египет. 19 июня 2018
© Фото : Официальный портал Екатеринбурга/Алина Шешеня
В Екатеринбурге болельщики поддержали сборную России многотысячной толпой
Он заявил журналистам, что они находятся в самом спортивном регионе страны. "По итогам рейтинга в конце 2017 года губернатор Свердловской области получил награду "Самый спортивный регион России". Действительно, у нас развиваются 120 видов спорта. По 91 (виду спорта) мы готовим мастеров спорта России. Губернатор Свердловской области — очень заряженный на спорт человек, который сделал очень многое для того, чтобы у нас развивалась и спортивная инфраструктура, и чтобы все наши команды, кто выступает в высшей премьер-лиге, выступали и защищали честь Свердловской области", — подчеркнул министр.

Глава Минспорта региона добавил, что в Свердловской области в футбол ежедневно играют 50 тысяч человек.

"Говоря о развитии футбола, скажу, что это — самый массовый спорт. Пятьдесят тысяч человек ежедневно играют в футбол на территории Свердловской области. Традиции мы поддерживаем. Более того, уже в этом году, если рассматривать сборные команды Свердловской области, как единую команду, то ее капитан, ее тренер (знаменитый советский и российский волейбольный тренер Николай) Карполь стал героем труда России", — сообщил Рапопорт.

Он добавил, что в рамках наследия чемпионата мира по футболу регион планирует ежегодно создавать по 20 детских футбольных центров.

"И, конечно же, ажиотаж к футболу невероятный. Когда в рамках дней министерства я выезжаю в территории, мне задают вопросы пожилые и глубоко пожилые люди, которые хотят тоже заниматься футболом, играть в футбол, не говоря уже о молодежи. И, безусловно, это имиджевая составляющая, которая позволяет развивать все виды спорта. Сорок один вид спорта в Свердловской области признан базовым видом спорта — это один из лучших показателей среди всех субъектов Российской Федерации. Мы вошли в тройку. Перед нами только Москва и Санкт-Петербург", — отметил министр.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.

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20 июня 15:00
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Португалия
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Марокко
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