Кабмин предложил ввести штрафы за невыполнение действий по тушению пожаров

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предлагающий установить административные штрафы для должностных и юридических лиц в размере до 300 тысяч рублей за невыполнение мероприятий, предусмотренных сводным планом тушения лесных пожаров в условиях противопожарного режима и ЧС.

"Законопроектом предусматривается установление административной ответственности должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за невыполнение мероприятий, предусмотренных сводным планом тушения лесных пожаров на территории субъекта Российской Федерации", — говорится в пояснительной записке.

В документе отмечается, что в настоящее время нынешнее законодательство РФ не предусматривает административную ответственность за невыполнение таких мероприятий. При этом отмечается, что согласно Лесному кодексу, виновные в нарушении лесного законодательства несут административную, уголовную и иную ответственность. Как говорится в пояснительной записке отмечается, необходимость внесения предлагаемых изменений обусловлена тем, что в течение нескольких лет в ряде регионов отмечается недостаточное привлечение сил и средств согласно сводным планам тушения лесных пожаров на территориях субъектов Российской Федерации в период высокой горимости лесов.

"Учитывая изложенное, в целях усиления контроля за своевременным и полным привлечением сил и средств пожаротушения, предусмотренных сводным планом тушения лесных пожаров на территории субъекта Российской Федерации, предлагается внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях предлагаемые законопроектом изменения", — говорится в пояснительной записке.

Так, законопроектом предлагается установить административный штраф за невыполнение таких мероприятий для должностных лиц в размере 15 до 25 тысяч рублей; для предпринимателей без юридического лица — от 30 до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 150 до 250 тысяч рублей.

При этом за те же действия, но совершенные в условиях особого противопожарного режима либо режима чрезвычайной ситуации, предлагается установить административный штраф для должностных лиц в размере от 25 до 40 тысяч рублей; для предпринимателей без юридического лица — от 50 до 70 тысяч рублей, для юрлиц — от 250 до 300 тысяч рублей.