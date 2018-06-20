Москалькова готова помочь брошенному в Челябинской области пожилому мужчине

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова готова предпринять все меры для помощи брошенному пожилому мужчине в городе Чебаркуль Челябинской области и уже попросила регионального омбудсмена пристроить его в одно из местных соцучреждений.

"Поражает жестокость и черствость людей, которые бросают на произвол судьбы стариков и детей. Я со своей стороны, конечно, предприму все меры. Сегодня я уже написала письмо (Маргарите) Павловой, уполномоченному по правам человека (в Челябинской области), с тем чтобы она оказала помощь в устройстве этого человека в учреждение социального назначения", — сообщила РИА Новости Москалькова.

Ранее сообщалось, что скорая помощь в Чебаркуле 17 июня подобрала на окраине города неизвестного пожилого мужчину и доставила его в больницу. Санитарка рассказала РИА Новости, что у старика была записка, в которой родственники отказывались от него и передавали его на содержание пасынку Петру с уточнением, что, если отец Петру не нужен, он может сдать его в дом престарелых. Из больницы дедушку перевели в психдиспансер, так как, по словам сотрудницы медучреждения, в больнице не было хосписа, чтобы оставить его там. В полиции Челябинской области состава преступления в данной ситуации не нашли.