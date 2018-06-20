МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В Рособрнадзоре напомнили абитуриентам о начале приемной кампании и призвали внимательно подойти к выбору учебного заведения.

В ведомстве посоветовали абитуриентам удостовериться в наличии у учебного заведения действующей лицензии, а также государственной аккредитации по выбранной для обучения программе. Это можно сделать на портале "Карта вузов"

"В случае отсутствия или приостановления государственной аккредитации, вуз не имеет право проводить государственную итоговую аттестацию и выдавать дипломы установленного Минобрнауки образца", — говорится в сообщении службы.

Это может помешать выпускникам заниматься профессиональной деятельностью, предостерегли в Рособрнадзоре. Также при отсутствии или приостановлении аккредитации обучающимся не может быть гарантирована отсрочка от призыва в армию. Кроме того, студент не сможет использовать для оплаты обучения средства материнского капитала или продолжить обучение по аккредитованным программам магистратуры и аспирантуры.

Сроки, количество вузов, портфолио

Учебные заведения должны начать прием заявлений не позднее 20 июня. Для большинства абитуриентов, которые поступают только по результатам ЕГЭ, прием документов завершается 26 июля.

Вузы, которые проводят дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности, завершают прием документов не ранее 7 июля.

Абитуриент вправе подать заявление о приеме одновременно не более чем в пять вузов и участвовать в конкурсе не более чем по трем специальностям и (или) направлениям подготовки в каждом, рассказали в ведомстве.

Помимо результатов ЕГЭ, абитуриент может представить в вуз свое итоговое сочинение и портфолио индивидуальных достижений.

"К достижениям, которые могут принести дополнительные баллы, относятся золотой значок ГТО, волонтерская деятельность, наличие аттестата или диплома СПО с отличием, результаты участия в олимпиадах и ряд других", — напоминает Рособрнадзор.