"Победа" взыскала с курильщиков на борту самолета более 700 тысяч рублей

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") выиграла три суда с нарушителями, которые закурили в самолете, вынудив экипажи совершить незапланированные посадки, сообщил перевозчик.

"Минераловодский городской суд Ставропольского края 19 июня 2018 года полностью удовлетворил иск "Победы" к нарушителю, по вине которого экипаж рейса DP855 по маршруту Москва-Гюмри совершил вынужденную посадку в Минеральных Водах 21 сентября 2017 года для исключения возможности возгорания самолета. Сумма иска составила 218,453 тысячи рублей (расходы авиакомпании, понесенные из-за вынужденной посадки)", — говорится в сообщении.

Ранее, 14 мая 2018 года, Ленинский районный суд Махачкалы удовлетворил иск "Победы" к нарушителю, по вине которого экипаж рейса DP188 по маршруту Махачкала-Москва совершил вынужденную посадку в Волгограде 15 августа 2017 года для исключения возможности возгорания самолета. Решение суда вступило в силу. Сумма взыскания составила 258,687 тысячи рублей (расходы авиакомпании, понесенные из-за вынужденной посадки).

Кроме того, Карабутахкентский районный суд Республики Дагестан 12 марта 2018 года удовлетворил иск "Победы" к нарушителю, по вине которого 3 августа 2017 года экипаж рейса DP189 Москва-Махачкала совершил вынужденную посадку в аэропорту Минеральных Вод. Сумма взыскания составила 229,772 тысячи рублей.

"Победа" стала первой авиакомпанией в России, которая жестко борется с курильщиками на борту — как с угрозой возгорания. Первый судебный процесс был проигран в Ленинградском суде из-за того, что мы на тот момент не учли всех тонкостей оформления и процедур. Но сейчас мы научились все правильно документировать и будем плотно работать с приставами по взысканию с нарушителей всех сумм до копейки. Рекомендуем всем потенциальным курильщикам сто раз подумать, прежде чем покурить на борту "Победы", — заявил генеральный директор "Победы" Андрей Калмыков.