Социологи выяснили, как россияне оценивают соблюдение своих прав

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Более половины россиян (52%) считают, что права граждан в современной России соблюдаются плохо, но о случаях нарушения за последние пару лет прав и свобод применительно к себе или своей семье сказал каждый шестой, следует из результатов опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Социологи попросили респондентов оценить ситуацию с соблюдением прав граждан в сегодняшней России: 52% опрошенных сказали, что они соблюдаются плохо, а треть (35%) граждан дали ответ "хорошо". Еще 13% затруднились ответить на этот вопрос.

Надо отметить, что позитивно положение в этой сфере чаще оценивает молодежь (44% среди респондентов в возрасте от 18 до 30 лет), нежели люди более зрелого возраста (30-33% в группах респондентов старше 31 года).

В то же время большинство опрошенных (81%) заявили, что в течение последних двух лет не было случаев, когда бы нарушались их права или права членов их семьи. Эта доля увеличилась с 2013 года — тогда в ходе опроса ФОМ так ответили 72% респондентов.

О том, что в последние несколько лет подобные ситуации имели место, сейчас сказали 16% респондентов (против 22% в 2013 году).

ФОМ провел опрос 9-10 июня среди 1,5 тысячи респондентов в 104 населенных пунктах 53 регионов России.