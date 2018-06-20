Врачи 21 июня расскажут москвичам о вредных привычках

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Врачи расскажут москвичам о вредных привычках и здоровом образе жизни 21 июня в честь Международного дня борьбы с наркоманией, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Городской Департамент здравоохранения проведет цикл мероприятий для популяризации здорового образа жизни и отказа от наркотиков и алкоголя. Они приурочены к Международному дню борьбы с наркоманией, который отмечают 26 июня", — говорится в сообщении.

Уточняется, что 21 июня с 13.00 до 18.00 напротив дома 26 на Каширском шоссе пройдет акция "Москва — город здоровья!". А 24 июня с 10.00 до 17.00 на площади Промышленности ВДНХ состоится мероприятие "За жизнь без наркотиков!".

В сообщении также добавляется, что на открытых площадках можно будет пройти тестирование на уровень угарного газа в выдыхаемом воздухе, пообщаться с наркологами, терапевтами, эндокринологами и другими специалистами.