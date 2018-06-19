СПЧ подготовит концепцию формирования национального превентивного механизма

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов. Архивное фото

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов. Архивное фото

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Президентский Совет по правам человека (СПЧ) разработает концепцию формирования в России национального превентивного механизма, предусмотренного конвенцией ООН против пыток, сообщил РИА Новости глава СПЧ Михаил Федотов.

Во вторник состоялось заседание президиума СПЧ, в рамках которого участники обсудили ход выполнения поручений президента по итогам предыдущей встречи главы государства с советом. Также члены СПЧ обсудили планы работы на третий квартал и, как сообщил глава совета, договорились подготовить несколько важных концепций.

"Мы будем разрабатывать концепцию формирования национального превентивного механизма, предусмотренного конвенцией ООН против пыток. Мы считаем, что у нас пока есть только один элемент этого национального превентивного механизма, а именно общественные наблюдательные комиссии", — сказал Федотов.

Совет предлагает вписать ОНК в общую конструкцию национального превентивного механизма — так, как он описан конвенцией, пояснил собеседник агентства. "И главная роль здесь должна принадлежать уполномоченному по правам человека в Российской Федерации", — сказал глава СПЧ.