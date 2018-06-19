СПЧ займется концепцией национального плана в области прав человека

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов. Архивное фото

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов. Архивное фото

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Совет по правам человека (СПЧ) при президенте РФ займется подготовкой концепции национального плана действий в области прав человека, такие нацпланы уже реализуются в ряде стран мира, сообщил РИА Новости председатель СПЧ Михаил Федотов.

Во вторник состоялось заседание президиума СПЧ, в рамках которого участники обсудили ход выполнения поручений президента по итогам предыдущей встречи главы государства с советом. Также члены СПЧ обсудили планы работы на третий квартал и, как сообщил глава совета, договорились разработать несколько важных концепций.

"Во-первых, это концепция национального плана действий в области прав человека. Такие национальные планы существуют во многих странах – и на постсоветском пространстве, например в Казахстане, и в развитых странах, например в Финляндии", — сообщил Федотов по итогам заседания президиума.