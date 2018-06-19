Госдума поддержала проект приоритетного выбора даты отпуска многодетными

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Госдума во вторник на пленарном заседании приняла законопроект, который предоставляет приоритет по выбору времени отпуска родителям с тремя и более детьми.

Ранее законопроект был внесен в Госдуму главой комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамарой Плетневой. Законопроектом предлагается дополнить Трудовой кодекс РФ положением, в соответствии с которым работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 12 лет, предоставляется право на ежегодный оплачиваемый отпуск по их желанию в удобное для них время.

По мнению депутата, введение возможности самостоятельного выбора многодетными родителями удобного времени ежегодного отпуска даст им возможность более активно участвовать в воспитании детей и "с большей вероятностью позволит совместить время отдыха обоих работающих родителей, что увеличит для них возможность полноценного отдыха".

В то же время был отклонен альтернативный законопроект, который предлагал дополнить Трудовой кодекс РФ положением, в соответствии с которым одному из родителей, имеющему двух и более детей в возрасте до 14 лет, предоставляется право на использование ежегодного оплачиваемого отпуска по его желанию в удобное для него время. С этой инициативой выступили эсеры во главе с лидером партии Сергеем Мироновым.

Согласно заключению комитета по труду и соцполитике, альтернативный законопроект не поддержали, так как авторы предложили не просто восстановить утраченное отдельными работниками право, но и расширяют круг получателей соответствующей льготы. В связи с этим расширение категорий работников, наделенных указанным правом, приведет к возникновению дополнительных издержек работодателя.