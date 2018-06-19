СПЧ подготовит для Путина доклад о совершенствовании института помилования

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Президентский Совет по правам человека (СПЧ) подготовит для главы государства Владимира Путина специальный доклад о совершенствовании института помилования, правозащитники считают необходимым возродить федеральную комиссию по вопросам помилования, которая существовала в России в 90-х годах, сообщил РИА Новости глава СПЧ Михаил Федотов.

Во вторник состоялось заседание президиума СПЧ, в рамках которого участники обсудили ход выполнения поручений президента по итогам предыдущей встречи главы государства с советом. По словам председателя СПЧ, правозащитники обратили особое внимание на вопрос о совершенствовании института помилования.

"Мы договорились, что будем готовить специальный доклад для президента с нашим анализом существующей практики и предложениями по ее совершенствованию. В частности, мы будем обосновывать необходимость возродить федеральную комиссию по вопросам помилования, которая существовала в 90-х годах", — сообщил Федотов по итогам заседания президиума.