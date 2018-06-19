"Везет" предлагает обмениваться данными для контроля усталости водителей

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Группа компаний "Везет", один из крупнейших такси-агрегаторов в РФ, поддерживает инициативу "Яндекс.Такси" по обмену данными о заказах для исключения переработок водителей, а также предлагает легализовать самозанятых таксистов, заявил РИА Новости директор по корпоративным отношениям компании Александр Костиков.

В минувшую субботу на улице Ильинка, которая идет от Красной площади к Китай-городу, водитель такси въехал на тротуар и врезался в толпу пешеходов. В результате пострадали семь человек. В понедельник Таганский суд Москвы арестовал таксиста на два месяца. Выступая в суде, водитель, уроженец киргизского Джалал-Абада, рассказал, что работал без полноценного сна много дней и в момент инцидента из-за усталости перепутал газ и тормоз. Он публично попросил прощения у пострадавших и их родственников за случившееся.

Как рассказали в пресс-службе "Яндекс.Такси", алгоритмы компании отключают водителей от заказов, когда они слишком долго на линии. Однако таксопарки, как правило, сотрудничают с несколькими сервисами заказа поездок. Компания предложила другим онлайн-сервисам и диспетчерским службам обмениваться данными о заказах, чтобы совместно контролировать усталость таксистов и исключить их переработки.

"Инициатива полезная. Мы ее поддерживаем. На самом деле, мы ее уже как-то обсуждали с игроками рынка", — сказал Костиков.

Однако, по его мнению, обмен данными не решит полностью данную проблему. "Даже если все будут обмениваться данными, никто не будет запрещать водителю брать заказы самому где-нибудь у метро, работать по совместительству курьером и так далее. Нужно более широко смотреть. Нужно легализовать самозанятых, которые подрабатывают по несколько часов в день. Опыт показывает, что такие таксисты самые дисциплинированные", — заметил собеседник агентства.

Группа компаний "Везет" была создана в мае 2017 года в результате объединения сервисов заказа такси Fasten Russia (работает под брендами "Сатурн" и RedTaxi) и Rutaxi (бренды "Лидер" и "Везет"). Компания работает более чем в 100 городах России, а также в Казахстане и Чехии.