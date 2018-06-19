Путин 20 июня обсудит с правительство доступность и качество лекарств

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 20 июня обсудит с правительством доступность и качество лекарств, сообщает пресс-служба Кремля.

"Двадцатого июня Владимир Владимирович Путин проведет очередное совещание с членами правительства РФ. Основной темой встречи станет обсуждение доступности и качества лекарственного обеспечения населения с учетом внедрения информационно-аналитических систем в этой сфере. Также будет рассмотрен ряд актуальных текущих тем", — говорится в сообщении.