Более 500 человек примут участие в работе Гражданского форума в Якутске

Более 500 человек примут участие в работе Гражданского форума в Якутске

Более 500 человек примут участие в работе Гражданского форума в Якутске

ЯКУТСК, 19 июн — РИА Новости. Более пятисот представителей бизнеса, некоммерческого сектора и территориальных общественных самоуправлений примут участие в работе Гражданского форума, который пройдет в Якутске в пятницу, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главы и правительства республики Саха (Якутия).

По его словам, это шестой форум, который проводится в регионе. Ранее в этом году форумы проходили в городах в Амге, Нюрбе, Нерюнгри и Покровске.

"Несмотря на общую для всех программу каждый зональный форум был уникален и привнес свою характерную особенность. Так, например, в Амге ключевой темой стала поддержка молодых семей, в Нюрбе — развитие молодежных общественных организаций, в Нерюнгри — пропаганда здорового образа жизни", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на предстоящем форуме в Якутске будет пять дискуссионных площадок. Участники форума обсудят вопросы общественного контроля, развитие территориального общественного самоуправления (ТОС). Кроме того, в рамках форума пройдут три семинара по организации социальных услуг, написанию заявок на гранты и созданию ТОСов.

В пресс-службе добавили, что по итогам работы форума будут приняты рекомендации для органов государственной власти и местного самоуправления республики, а также Общественной палаты Якутии по вопросам оказания методической, юридической и консультационной помощи некоммерческим организациям, общественным объединениям и жителям отдаленных районов региона.

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