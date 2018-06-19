Эдгард Запашный выступил за контроль контактных зоопарков в России

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Директор Большого московского цирка Эдгард Запашный выступил против запрета контактных зоопарков в России, но за регламентацию и контроль их деятельности.

"Я в категорической форме против обобщения и запрета. У нас в стране, когда не могут навести порядок в чем-либо, сразу запрещают. Это основной путь, а тут надо работать, а у нас работать не привыкли", — сказал Запашный журналистам.

По его словам, в этой сфере надо навести порядок, регламентировать условия содержания животных, чтобы контролирующие органы проверяли контактные зоопарки, чтобы этим учреждениям выдавали лицензию на работу и могли ее отнять при нарушении закона.

Он подчеркнул, что важной проблемой является классификация диких животных, так как многие звери, которых люди считают дикими, на самом деле уже ими не являются. При этом в Государственной Думе, по его словам, нет специалистов, которые могли бы заняться этим вопросом.

Запашный отметил, что контактные зоопарки необходимы для воспитания будущих поколений, чтобы дети учились заботиться о других живых существах. По его словам, нельзя ограждать человека от диких животных – нужно научиться с ними существовать.

В свою очередь депутат Госдумы Виталий Милонов заметил, что если деятельность контактных зоопарков можно регламентировать, то использование животных для фото и попрошайничества на улицах необходимо полностью запретить. Он пригласил экспертов и руководителей контактных зоопарков в ГД для диалога и проработки этого вопроса.

Законопроект "Об ответственном обращении с животными"

Законопроект "Об ответственном обращении с животными" был внесен в Госдуму осенью 2010 года и принят в первом чтении в марте 2011 года. Осенью 2016 года президент России Владимир Путин обратил внимание на важность его принятия и дал соответствующее поручение правительству РФ. Планировалось, что инициатива будет рассмотрена во втором чтении 14 июня 2017 года, затем называлась дата 21 июня. Позже в Госдуме заявили, что законопроект находится "почти на выходе" и может быть принят в ближайшие месяцы. Депутат Владимир Панов заявлял, что поправка, включенная в законопроект "Об ответственном обращении с животными", запрещает зоопарки, основной деятельностью которых является предоставление услуги по физическому контакту с животными, так как животные в таких организациях принуждаются к общению с человеком.