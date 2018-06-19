В Екатеринбурге отремонтировали почти пять тысяч домов к ЧМ по футболу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Почти 5 тысяч домов, расположенных по гостевому маршруту, отремонтированы в Екатеринбурге к чемпионату мира по футболу, сообщил журналистам министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

"Не менее важный аспект – это благоустройство и капитальный ремонт домов, которые находятся, в первую очередь, на гостевых маршрутах. В рамках подготовки к чемпионату мира, в рамках программы капитального ремонта было отремонтировано почти 5 тысяч многоквартирных домов. Из них 60 домов за последние два года целенаправленно по гостевому маршруту, были выполнены работы по фасаду и кровле", — сказал министр.

Он добавил, что значительные средства были выделены за счет бюджетов всех уровней на ремонт объектов культурного наследия, которые находятся в Екатеринбурге и в которых проживают местные жители.

"Эти дома тоже начали приводить в порядок, и 12 домов были отремонтированы до начала этого события (чемпионата). Параллельно с этим проводились работы по благоустройству центральной части (города) – это и проспект Ленина, в первую очередь, это и скверы, парки и так далее. Именно то, что мы планово подошли к этой работе, к началу чемпионата мира эти объекты были сданы, и мы с вами – жители и гости города – можем радоваться тому, что было сделано", — подчеркнул Смирнов.

Он заявил, что после окончания чемпионата работы не будут остановлены. "Тот темп, который был набран за прошедшие годы, не будет снижаться. Эти работы будут продолжаться. Одна из первых задач – сделать набережную. С этого года на три года будет крупнейший проект по реконструкции набережной Екатеринбурга. И если через три года вы приедете в Екатеринбург, вы увидите, как он изменится", — отметил министр. Он уточнил, что на реконструкцию набережной только на первом этапе будет направлено около 250 миллионов рублей – это деньги федерального, регионального и местного бюджетов.

Чемпионат мира по футболу впервые проходит в России с 14 июня по 15 июля, матчи состоятся в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Сочи.

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