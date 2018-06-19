В Екатеринбурге отремонтировали почти пять тысяч домов к ЧМ по футболу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Почти 5 тысяч домов, расположенных по гостевому маршруту, отремонтированы в Екатеринбурге к чемпионату мира по футболу, сообщил журналистам министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
"Не менее важный аспект – это благоустройство и капитальный ремонт домов, которые находятся, в первую очередь, на гостевых маршрутах. В рамках подготовки к чемпионату мира, в рамках программы капитального ремонта было отремонтировано почти 5 тысяч многоквартирных домов. Из них 60 домов за последние два года целенаправленно по гостевому маршруту, были выполнены работы по фасаду и кровле", — сказал министр.
Он добавил, что значительные средства были выделены за счет бюджетов всех уровней на ремонт объектов культурного наследия, которые находятся в Екатеринбурге и в которых проживают местные жители.
"Эти дома тоже начали приводить в порядок, и 12 домов были отремонтированы до начала этого события (чемпионата). Параллельно с этим проводились работы по благоустройству центральной части (города) – это и проспект Ленина, в первую очередь, это и скверы, парки и так далее. Именно то, что мы планово подошли к этой работе, к началу чемпионата мира эти объекты были сданы, и мы с вами – жители и гости города – можем радоваться тому, что было сделано", — подчеркнул Смирнов.
Чемпионат мира по футболу впервые проходит в России с 14 июня по 15 июля, матчи состоятся в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Сочи.