Кадыров прокомментировал советы Госдепа не ездить на Северный Кавказ

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о рекомендациях госдепартамента американским гражданам не ездить на Северный Кавказ из-за продолжающихся "гражданских беспорядков и терактов" и предположил, что в Вашингтоне перепутали Россию с США.

Кадыров отметил, что во время чемпионата мира по футболу в РФ приехали команды и болельщики, которые были радушно встречены, "именно это не нравится госдепу США и отдельным западным СМИ, которые в своей ненависти к России используют самые низкопробные методы".

"Госдеп настоятельно не советует гражданам США путешествовать по Северному Кавказу, перечисляя все регионы. Причины? Якобы по всему "северокавказскому региону продолжаются гражданские беспорядки и теракты". Как говорится, врут и глазом не моргнут! О каких беспорядках и терактах говорят в госдепе? Может, они перепутали две страны – США и Россию, а систематические массовые убийства детей в американских школах преподносят как имеющие место в России?" — написал он в Telegram.

Говоря о зарубежных СМИ, Кадыров, в частности, привел в пример статью британской газеты The Guardian, автор которой назвал "сомнительным призом" возможность сборной Египта базироваться в Чечне во время чемпионата мира. Готовятся к играм египтяне на тренировочной площадке "Ахмат Арены" в Грозном.

"Сомнительный приз? Это чьё мнение излагает газета? Египтяне базируются на лучшем футбольном комплексе Европы, живут в прекрасном отеле, окружены вниманием тысяч болельщиков, довольны приемом! А с какого боку тут лезет Гардиан, абсолютно непонятно. А чему удивляться, если автор даже не знает, где тренируется команда? Он утверждает, что сборная Египта остановилась на стадионе имени Билимханова!!! Как говорится, развесистая клюква!" — добавил он.

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.